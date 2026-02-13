Саудівська Midad Energy підписала попередню угоду про придбання активів "Лукойлу" – Reuters

Саудівська компанія Midad Energy підписала попередню угоду про придбання російських санкційних активів "Лукойлу", угода залежить від схвалення регуляторних органів США.

Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на джерела.

"Цей крок свідчить про постійні зусилля російського енергетичного гіганта щодо позбавлення від закордонних активів, обмежених західними санкціями, та підкреслює зростаючий інтерес Близького Сходу до придбання світових нафтових та нафтопереробних активів зі знижкою, навіть попри те, що транзакції залишаються предметом суворого регуляторного контролю та геополітичних ризиків", – пише агентство.

Зазначається, що відповідну угоду про намір підписали наприкінці січня на тлі "напруженої боротьби з конкурентами". Компанія Midad погодилася купити активи "Лукойл" за готівку та розмістити кошти на спеціальному рахунку до отримання дозволу Міністерства фінансів США на завершення угоди.

"Midad працює над забезпеченням необхідного дотримання нормативних вимог. Ця пропозиція розглядається як крок з високими ставками, підтриманий міцними політичними зв'язками з Саудівською Аравією", – зазначило джерело Reuters.

За словами джерел, влада США протягом останніх місяців видала низку тимчасових продовжень дії генеральних ліцензій, пов'язаних із санкційними російськими енергетичними активами, що дозволяє обмежений час для технічного обслуговування, ліквідації наслідків та, в деяких випадках, вивчення можливостей продажу інвестицій за суворих умов.

Джерела наголосили, що будь-яка остаточна передача санкційних активів "Лукойлу" все одно вимагатиме чіткого схвалення США, і немає жодної гарантії, що Вашингтон дозволить продаж, особливо "враховуючи поточну геополітичну напруженість та складні перевірки відповідності".

Нагадаємо:

Російська нафтова компанія "Лукойл" досягла попередньої домовленості про продаж своїх зарубіжних активів з американською інвестиційною компанією Carlyle.