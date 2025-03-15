Украинская правда
Все разделы
Укр Рос
Поддержать УП
Укр Рос

Существенные повреждения: россияне атаковали энергообъекты ДТЭК в двух областях

Владимир Туник-Фриз — 15 марта, 11:00
Существенные повреждения: россияне атаковали энергообъекты ДТЭК в двух областях
Getty images

Ночью с 14 на 15 марта россияне массированно атаковали энергообъекты ДТЭК в Одесской и Днепропетровской областях, часть жителей без света.

Об этом сообщает пресс-служба ДТЭК.

По информации компании, враг нанес существенные повреждения энергетическим объектам в Одесской и Днепропетровской областях, без света осталась часть жителей.

"Повреждения существенные. Энергетики уже работают на местах. Делаем все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть электроснабжение в дома", - говорится в сообщении.

Напомним:

Вечером 14 марта российские войска нанесли ракетный удар по центру жилого квартала города Кривой Рог, пострадали 14 человек.

Ночью 15 марта оккупанты ударили ударными БпЛА по лицею в городе Богодухов на Харьковщине, загорелась крыша здания на площади 500 кв.м., а когда спасатели тушили пожар - произошло еще две атаки.

ДТЭК Россия энергетика война

война

Существенные повреждения: россияне атаковали энергообъекты ДТЭК в двух областях
Рада поддержала выплаты военным компенсаций за неиспользованный отпуск
Какой американский бизнес работает в Украине и может ли он гарантировать безопасность?

Последние новости