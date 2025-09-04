На Харківщині Лозова може бути тиждень без світла внаслідок атаки РФ

Після ворожої атаки вночі проти 4 вересня у Лозовій на Харківщині 40 тисяч абонентів залишилася без електропостачання – пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури.

Про це повідомляє Лозівська міська територіальна громада.

"Наразі триває розбір завалів, аналізуємо обсяг руйнувань і терміни, необхідні для ліквідації наслідків. За попередніми підрахунками, відновлення електропостачання може зайняти щонайменше тиждень" – йдеться в повідомленні з посиланням на слова енергетиків.

Зазначається, що першочергово заживлюватимуть об’єкти критичної інфраструктури – водопостачання, водовідведення та лікарні. Для побутових споживачів плануються віялові відключення – графік буде повідомлено додатково.

"Наразі застосовуємо альтернативні джерела живлення. Забезпечуємо водопостачання та водовідведення. Лікарні працюють. Діти, як і раніше, навчаються дистанційно. До мешканців, у яких постраждали будинки, виїхав мобільний ЦНАП", – наголосив міський голова Сергій Зеленський.

У школах №11, №10 та №3 функціонують Пункти незламності. Тут доступна можливість зарядити телефони та інші пристрої. Додатковий пункт ДСНС встановлює біля парку "Перемога".

