Допомога енергоінфраструктурі: Латвія передасть Україні демонтовану ТЕС

Латвія передасть Україні повноцінну теплову електростанцію у межах нового пакета допомоги, щоб допомогти енергетичній інфраструктурі країни на тлі російських ударів.

Про це повідомила міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже, передає "Укрінформ".

"Ми щойно надали черговий пакет енергетичної підтримки й готуємо ще один, включаючи буквально переміщення демонтованої в Латвії теплоелектростанції, яка нам більше не потрібна", – зазначила Браже.

Вона також нагадала про військову підтримку України з боку Латвії.

"Ми щойно оголосили про чергове зобов'язання в рамках PURL саме щодо американської зброї, яка є найефективнішою проти російських ракет", – сказала Браже.

Нагадаємо:

Українська делегація в межах засідання Міжнародного енергетичного агентства домовилась з партнерами щодо отримання виведеного з експлуатації обладнання 6 європейських ТЕЦ та ТЕС для українських станцій.