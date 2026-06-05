Навколо ЗАЕС оголосили локальне перемирʼя для відновлення живлення

Міжнародна агентство з атомної енергетики (МАГАТЕ) оголосило, що на території навколо Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС) оголосили локальне перемирʼя для проведення ремонтних робіт.

Про це йдеться на офіційній сторінці МАГАТЕ у Х.

Це вже шосте тимчасове перемир'я на території ЗАЕС.

Під наглядом експертів МАГАТЕ протягом наступних днів українські фахівці та представники окупантів розпочнуть ремонт пошкоджень на лінії електропередачі "Дніпровська" напругою 750 кіловольт (кВ) після масштабного розмінування території.

Лінія електропередачі напругою 750 кВ була відключена у березні. З 24 березня ЗАЕС отримує живлення лише від резервної лінії 330 кВ "Феросплавна-1".

"Цього разу підготовка до ремонту ускладнилася через місце розташування пошкодження лінії електропередачі: на вершині високих опор по той бік лінії контролю на річці Дніпро", – зазначили у МАГАТЕ.

Нагадаємо:

Запорізька ТЕС, розподільчий пристрій якої допомагає передавати електроенергію на окуповану Запорізьку АЕС, вранці 4 червня зазнала "потужної атаки".

У ніч на 3 червня 2026 року на тимчасово окупованій Запорізькій АЕС стався 17-й блекаут з моменту захоплення станції російськими військами та вже п'ятий від початку цього року.