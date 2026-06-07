Росіяни атакували сховище ядерних відходів

Уночі 7 червня російські загарбники атакували будівлю Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива (ЦСВЯП) на Київщині.

Про це повідомляє пресслужба НАЕК "Енергоатом".

Атака здійснювалась безпілотником і відбулась о 02:10. було частково зруйновано будівлю приймання контейнерів (відпрацьоване ядерне паливо в ній не зберігалося).

Осередок займання розповсюдився на площу 40 кв. м, його ліквідували. Радіаційний стан на майданчику ЦСВЯП залишається в межах норми.

Централізоване сховище відпрацьованого ядерного палива – місце, де довгостроково зберігається відпрацьоване ядерне паливо з діючих українських АЕС. Воно знаходиться у Чорнобилі.

Нагадаємо:

Російські військові у ніч на 7 червня завдали ударів по Запоріжжю. Внаслідок чого один із районів міста знеструмлений. Сталась пожежа.