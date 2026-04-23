Угорщина почала отримувати російську нафту через “Дружбу”

Угорщина 23 квітня отримала перші партії сирої нафти через нафтопровід "Дружба".

Про це йдеться в релізі угорської нафтогазової компанії MOL.

Зазначається, що сьогодні, 23 квітня, MOL Group отримала сиру нафту на насосних станціях Фєнєшлітке та Будковце.

"Таким чином, поставки сирої нафти трубопровідною системою "Дружба" до Угорщини та Словаччини відновилися після майже тримісячної перерви", - наголошується в релізі.

У четвер зранку до Словаччини відновилися поставки російської нафти нафтопроводом "Дружба".

Президент України Володимир Зеленський заявляв, що українські фахівці завершили ремонт нафтопроводу "Дружба", що транспортує російську нафту до країн Європи і він може поновити свою роботу.

Водночас президент додав, що Україна не може гарантувати, що РФ не атакує нафтопровід знову. Він також висловив очікування щодо розблокування 90 мільярдів євро кредиту від ЄС.

Росіяни атакували нафтопровід у січні 2026 року.