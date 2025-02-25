26 лютого діятимуть обмеження електроенергії для бізнесу: їх послаблять

В Україні у середу, 26 лютого, застосовуватимуться графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу.

Про це повідомляє "Укренерго".

Час застосування обмежень: 16:00 – 19:00.

Відключення побутових споживачів не прогнозується.

В "Укренерго" нагадали, що причиною тимчасового запровадження обмежень є пошкодження енергооб’єктів внаслідок російських ракетно-дронових атак.

Час застосування та обсяг обмежень протягом доби можуть змінитись.

Нагадаємо:

25 лютого час застосування обмежень світла був довшим: з 05:00 до 08:00 та з 15:00 до 24:00.