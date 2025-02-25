26 лютого діятимуть обмеження електроенергії для бізнесу: їх послаблять
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В Україні у середу, 26 лютого, застосовуватимуться графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу.
Про це повідомляє "Укренерго".
Час застосування обмежень: 16:00 – 19:00.
Відключення побутових споживачів не прогнозується.
В "Укренерго" нагадали, що причиною тимчасового запровадження обмежень є пошкодження енергооб’єктів внаслідок російських ракетно-дронових атак.
Час застосування та обсяг обмежень протягом доби можуть змінитись.
Нагадаємо:
25 лютого час застосування обмежень світла був довшим: з 05:00 до 08:00 та з 15:00 до 24:00.