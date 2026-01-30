Без тепла у Києві залишаються 253 багатоповерхівки

Від сьогоднішнього ранку до теплопостачання підключили 125 житлових будинків у Києві, водночас безе тепла залишаються ще 253.

Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

Минулої доби КМДА зазначала, що без тепла були 613 багатоповерхівок, за добу з 28 на 29 січня тепло подали ще до 124 будинків.

"Комунальники й енергетики працюють далі, щоб усунути пошкодження критичної інфраструктури, нанесені масованими атаками ворога на столицю. Та відновити теплопостачання в каартири киян", – додав Кличко.

Нагадаємо:

Директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко заявив, що багатоквартирні будинки в Києві, які залишаються без опалення, можуть отримати тепло до 1-2 лютого.