Київ отримав першу партію енергетичної допомоги від Словаччини

Від Словаччини до Києва надійшла перша партія гуманітарної допомоги: 16 генераторів різної потужності та 2 комплекти зарядних станцій по 8 кВт — загальною вартістю 166 000 євро.

Про це повідомив міський голова Віталій Кличко.

За його словами, три найпотужніших генератори (225 кВт, 100 кВт і 63 кВт) отримають школи у різних районах столиці.

Кличко зазначив, що у другій половині січня за ініціативи Посольства України в Словацькій Республіці у співпраці з найбільшою словацькою фандрейзинговою платформою Donio та 10-ма провідними громадськими організаціями Словаччини запустили масштабну кампанію зі збору коштів "Тепло для України".

"Уже зібрали майже 1 100 000 євро від понад 19 500 донорів. Це кошти на допомогу українським громадам. Зокрема, словацькі партнери закуповують та привозять генератори й зарядні станції", – поінформував міський голова Києва.

Він підкреслив, що кампанія "Тепло для України" стала можливою завдяки солідарності громадян Словацької Республіки та спільній роботі партнерських організацій: Donio, Človek v ohrození, Mier Ukrajine, Nadácia Integra, PostBellum SK, Nadácia Pontis, Ambrela, All4Ukraine, Nadácia otvorenej spoločnosti, Srdcom s Ukrajinou та ADRA.

Нагадаємо:

З 26 січня по 10 лютого в Україну надійшло понад 560 одиниць енергетичного обладнання.