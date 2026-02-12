Київ отримав 234 генератори від ЄС для забезпечення тепла та води у будинках
12 лютого передали Києву ще 234 генератори зі стратегічного резерву Європейського Союзу rescEU.
Про це повідомив віцепрем'єр-міністр – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.
За його словами, таким чином, столиця отримала повну партію – 500 одиниць обладнання для забезпечення тепла та водопостачання у житлових будинках.
Він зазначив, що із цієї партії – 438 генераторів потужністю 23 кВт і 62 генератори потужністю 27 кВт. Загальна потужність обладнання становить 12 МВт.
Як підкреслив Кулеба, це суттєвий ресурс для підтримки роботи індивідуальних теплових пунктів, насосів водо- та водовідведення в умовах тривалих відключень електроенергії.
"Генератори будуть передані насамперед у будинки, де ризики для тепло- та водопостачання залишаються найвищими – щоб люди мали доступ до базових послуг навіть під час атак і можливих відключень", – поінформував міністр.
Нагадаємо:
З 26 січня по 10 лютого в Україну надійшло понад 560 одиниць енергетичного обладнання.