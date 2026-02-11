У ветзакладах Києва навмисно затягували оформлення документів заради хабарів

В окремих державних ветеринарних закладах Києва строки оформлення документів навмисно затягувалися, після чого громадянам пропонували "прискорення" за винагороду.

Про це повідомив генеральний прокурор Руслан Кравченко.

"Механізм полягав у штучному затягуванні чипування тварин, проведення вакцинації та лабораторних досліджень крові. За такі "послуги" посадові особи отримували від 7 000 до 12 000 гривень, тоді як офіційна вартість законного оформлення документів не перевищує 2 100 гривень", – зазначив він.

За його словами, документи на виїзд тварин видавалися без фактичного чипування, без проведення вакцинації у встановлені строки та без лабораторних досліджень крові на титр антитіл. Відомості про виконання цих дій вносилися до офіційних документів заднім числом.

Зазначається, що проведено 26 обшуків у ветеринарних установах столиці, під час яких вилучено понад 2 млн грн, 230 тис. доларів США, 60 тис. євро та 93 тис. російських рублів.

Окрім готівки вилучено банківські картки, незаповнені бланки, ветеринарні паспорти, чипи, техніку, носії інформації та документацію.

Кравченко поінформував, що наразі встановлено причетність щонайменше 7 державних ветеринарних лікарень, підпорядкованих Об'єднанню ветеринарної медицини у місті Києві, та однієї лабораторії.

Затримано завідувачів двох ветеринарних клінік. Слідчі дії тривають. Готується повідомлення про підозру учасникам схеми, зазначив генпрокурор.

