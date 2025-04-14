Видобуток нафти в Казахстані знизився, але все ще перевищує квоту ОПЕК+

Видобуток нафти в Казахстані впав за перші два тижні квітня в порівнянні з березневим середнім показником, але все ще перевищує квоту ОПЕК+, яку країна зобов'язалася дотримуватися після місяців перевиробництва.

Про це повідомляє Reuters.

Видобуток нафти в країні, за винятком газового конденсату, з 1 по 13 квітня знизився на 3% в порівнянні з березневим середнім показником і склав близько 1,82 мільйона барелів на добу через скорочення видобутку на очолюваному Chevron родовищі Тенгіз.

Міністерство енергетики Казахстану заявило в четвер, що країна перевищила свою квоту ОПЕК+ в березні, але виконає свої зобов'язання в квітні і частково компенсує попереднє перевиробництво.

Джерело Reuters повідомило, що добовий видобуток на Тенгізі знизився з 1 по 13 квітня до 111 000 метричних тонн (884 000 барелів) з середнього березневого показника в 119 340 тонн (950 000 барелів).

Казахстан також зіткнувся з проблемами при експорті своєї нафти, оскільки магістральний трубопровід у Росії, що експлуатується Каспійським трубопровідним консорціумом (КТК), зазнав атак безпілотників і суперечок за термінальне обладнання в російському чорноморському порту Новоросійськ.

Росія заявила, що насосна станція КТК була атакована українським безпілотником у лютому, а в березні була підпалена сусідня нафтобаза також після ймовірного удару українського безпілотника.