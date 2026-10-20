Кабмін розширив заходи з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації на тепло, воду та інтернет

Кабінет міністрів поширив дію рішення про подолання наслідків надзвичайної ситуації в енергетиці на тепло- й водопостачання, водовідведення, транспортну інфраструктуру, мережі зв'язку та датацентри.

Відповідні зміни передбачені постановою №1292 від 16 жовтня.

Раніше рішення стосувалося електроенергетичних систем. Тепер воно охоплює також теплопостачання, водопостачання, водовідведення, інженерно-транспортну інфраструктуру, електронні комунікаційні мережі, інфраструктуру широкосмугового інтернету та центри обробки даних.

Роботи з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації у комунальних системах і транспортній інфраструктурі очолить міністр з відновлення, інфраструктури та транспорту. За мережі зв'язку, інтернет та датацентри відповідатиме міністр цифрової трансформації.

Керівники робіт мають невідкладно створити спільний штаб і робочі групи за відповідними напрямами.

Оновлено о 20:45. Заголовок і перші абзаци новини уточнено з огляду на роз'яснення Кабміну: рішення стосується координації відновлення критичної інфраструктури після російських атак і не запроваджує надзвичайного стану чи нових обмежень для населення.

"Тепер за ліквідацію наслідків у енергетиці, тепло- і водопостачанні та зв'язку відповідають конкретні міністри. Надалі їхню спільну роботу координуватиме спільний штаб", - йдеться у повідомленні.

Заголовок виправлено на більш коректний, раніше він звучав так: "В Україні запровадили надзвичайну ситуацію у кількох ключових галузях". Редакція перепрошує за помилку у трактуванні.