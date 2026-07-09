Іран терміново вивозить нафту супертанкерами на тлі загострення зі США

За останні 24 години Іран терміново відправив танкери приблизно з 11 млн барелів нафти на тлі нового загострення зі США та погроз президента Дональда Трампа знову запровадити блокаду іранських портів.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

П'ять супертанкерів і один Suezmax вийшли з іранських портів. Чотири судна передавали свої позиції в Оманській затоці, а ще одне в четвер проходило Ормузькою протокою, свідчать дані відстеження танкерів, зібрані Bloomberg.

Флотилія вийшла в море після того, як американські військові другий день поспіль завдали ударів по Ірану у відповідь на недавні атаки Тегерана на судна. Це загрожує зірвати крихку мирну угоду між двома країнами. Нова нестабільність змусила інших судноплавців діяти обережніше й практично зупинила весь інший видимий трафік через Ормуз.

Нові перебої сколихнули нафтовий ринок: у четвер ціни в Лондоні торгувалися поблизу $79 за барель, піднявшись майже на 9% за тиждень.

11 млн барелів приблизно дорівнюють тижневому обсягу довоєнного експорту Ірану, хоча незрозуміло, чи знайдуться покупці на ці партії. Раніше цього тижня десятки мільйонів барелів іранської нафти фактично зависли на танкерах після того, як США відкликали виняток із санкцій, який дозволяв Ісламській Республіці продавати нафту.

Нагадаємо:

Ціни на нафту зросли більш ніж на 2% після того, як США та Іран обмінялися авіаударами, а американці відновили санкції на продаж нафти Тегерану.

Сполучені Штати завдали ударів по понад 80 іранських цілях після нападів на комерційні судна біля Ормузької протоки. Іран у відповідь заявив про атаки на американські військові об'єкти на Близькому Сході.