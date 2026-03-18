США та Ізраїль атакували газове родовище Ірану

США та Ізраїль завдали ударів по найбільшому газовому родовищу Ірану – Південному Парсу, а також по іншій інфраструктурі в районі Асалуйє.

Про це повідомляє Shafaq News.

Авіаудар вразив газосховища на родовищі Південний Парс в іранському місті Асалуйє, зупинивши виробництво на двох нафтопереробних заводах з комбінованою потужністю близько 100 мільйонів кубометрів на добу, повідомили іранські ЗМІ.

Агентство Fars повідомляє, що після у місті було чути гучні вибухи на нафтопереробних заводах. Співробітників евакуювали в безпечні зони, тоді як пожежні та рятувальні команди працювали над локалізацією пожеж, викликаних ударом.

Газове родовище Південний Парс – найбільше у світі і розробляється спільно Іраном та Катаром. Воно є ключовим джерелом газу для Ірану та важливим елементом глобального газового ринку.

Зростання ціни нафти Brent прискорилося до 5% на тлі загроз Ірану відповісти на удар Ізраїлю по газовому родовищу "Південний Парс" – вище 108 доларів за барель.

Раніше повідомлялося, що ціни на нафту у середу, 18 березня, впали більш ніж на 2 долари за барель після того, як уряд Іраку та курдська влада досягли угоди про відновлення експорту нафти через турецький порт Джейхан.

До того у вівторок ціни на нафту знову пішли вгору після того, як Іран посилив атаки на енергетичну інфраструктуру в регіоні Перської затоки.