Іран прирівняв нафтові об’єкти США до військових баз і пообіцяв вдарити по них

Артур Крижний — 18 березня, 19:55
Усі нафтові об'єкти, пов'язані зі США, відтепер вважатимуться "на одному рівні" з американськими військовими базами, по яких Іран завдавав ударів раніше.

Про це попередив глава військово-морських сил Корпусу вартових ісламської революції, пише FT.

Нафтові об'єкти потраплять під масований вогонь "на повну силу", написав Аліреза Тангсірі в X, закликавши працівників і мешканців триматися подалі від цих районів.

США та Ізраїль завдали ударів по найбільшому газовому родовищу Ірану – Південному Парсу, а також по іншій інфраструктурі в районі Асалуйє.

США та Ізраїль атакували газове родовище Ірану
У Ірані заявляють про атаку на АЕС, де працюють робочі "Росатому"

