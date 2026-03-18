Іран прирівняв нафтові об’єкти США до військових баз і пообіцяв вдарити по них

Усі нафтові об'єкти, пов'язані зі США, відтепер вважатимуться "на одному рівні" з американськими військовими базами, по яких Іран завдавав ударів раніше.
Про це попередив глава військово-морських сил Корпусу вартових ісламської революції, пише FT.
Нафтові об'єкти потраплять під масований вогонь "на повну силу", написав Аліреза Тангсірі в X, закликавши працівників і мешканців триматися подалі від цих районів.
Нагадаємо:
США та Ізраїль завдали ударів по найбільшому газовому родовищу Ірану – Південному Парсу, а також по іншій інфраструктурі в районі Асалуйє.