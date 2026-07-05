ОПЕК+ схвалить чергове збільшення видобутку нафти

ОПЕК+ має намір у неділю домовитися про чергове збільшення цільових показників видобутку з серпня, що призведе до зростання світової пропозиції на тлі падіння цін на нафту через поступове відновлення експорту нафти через Ормузьку протоку.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на власні джерела.

Група нафтовиробників досягла принципової згоди щодо збільшення квот на 188 000 барелів на добу з серпня, на додаток до аналогічних збільшень у червні та липні.

Два інших джерела зазначили, що збільшення саме на таку величину є найімовірнішим рішенням за підсумками онлайн-обговорення.

Сім основних членів ОПЕК+, до якої входять ОПЕК та союзні виробники, включаючи Росію, збільшили свої квоти на видобуток з квітня по липень майже на 800 000 барелів на добу.

За даними ОПЕК, видобуток країн ОПЕК+ у травні впав до 33,13 млн барелів на добу з 42,77 млн барелів на добу у лютому.

У червні він почав відновлюватися завдяки зусиллям США, спрямованим на допомогу ОАЕ та іншим країнам ОПЕК+ у збільшенні експорту нафти, але все ще залишається нижчим за довоєнний рівень.

Незважаючи на тривалі перебої з постачанням, ціни на нафту повернулися до довоєнного рівня під тиском зниження імпорту з боку Китаю, зростання експорту з країн-виробників поза Близьким Сходом та рекордного випуску зі світових стратегічних запасів, скоординованого Міжнародним енергетичним агентством.

Нагадаємо:

Нафтовий ринок швидко переходить від побоювань дефіциту до страху глобального профіциту після того, як угода США та Ірану відкрила шлях для повернення великих обсягів постачання.