У січні товарообіг України сягнув майже 10 мільярдів доларів: що купували та продавали
Протягом січня 2026 року в Україну імпортували товарів на суму $6,7 млрд, а експортували – на $3,2 млрд.
Про це повідомляє Державна митна служба.
Йдеться, що країни, з яких найбільше імпортували товарів до України: Китай — $1,9 млрд, Туреччина - $703 млн, Польща - $623 млн.
Експортували з України найбільше до: Польщі — на $358 млн, Туреччини — на $276 млн, Італії — на $232 млн.
За даними митниці, у загальних обсягах ввезених у січні 2026 року товарів 69% склали такі категорії товарів:
машини, устаткування та транспорт — $2,7 млрд;
паливно-енергетичні — $1,1 млрд;
продукція хімічної промисловості — $869 млн.
До трійки найбільш експортованих з України товарів увійшли:
продовольчі товари — $2 млрд;
метали та вироби з них — $286 млн;
машини, устаткування та транспорт — $253 млн.
Нагадаємо:
Протягом 2025 року в Україну імпортували товарів на суму $84,8 млрд, а експортували – на $40,3 млрд.