У січні товарообіг України сягнув майже 10 мільярдів доларів: що купували та продавали

Протягом січня 2026 року в Україну імпортували товарів на суму $6,7 млрд, а експортували – на $3,2 млрд.

Про це повідомляє Державна митна служба.

Йдеться, що країни, з яких найбільше імпортували товарів до України: Китай — $1,9 млрд, Туреччина - $703 млн, Польща - $623 млн.

Експортували з України найбільше до: Польщі — на $358 млн, Туреччини — на $276 млн, Італії — на $232 млн.

За даними митниці, у загальних обсягах ввезених у січні 2026 року товарів 69% склали такі категорії товарів:

машини, устаткування та транспорт — $2,7 млрд;

паливно-енергетичні — $1,1 млрд;

продукція хімічної промисловості — $869 млн.

До трійки найбільш експортованих з України товарів увійшли:

продовольчі товари — $2 млрд;

метали та вироби з них — $286 млн;

машини, устаткування та транспорт — $253 млн.

Нагадаємо:

Протягом 2025 року в Україну імпортували товарів на суму $84,8 млрд, а експортували – на $40,3 млрд.