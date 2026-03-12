В Україні зросли ціни на дизпальне

В Україні ціни на дизельне пальне демонструють підвищення, в окремих мережах на 0,5-1 грн/л (в середньому становить 72,28 грн), газ виріс на 1 грн/л, ціна на бензин вчергове втримала позиції.

Про це свідчить моніторинг даних на сайтах та у додатках мереж, проведених інтернет-порталом "Енергореформа" у середу, передає "Інтерфакс-Україна".

Згідно з ним, на державній "Укрнафті" ціна на всі види пального за добу не змінилася і залишається найнижчою. На 0,5 грн/л на ДП підняла мережа UPG, на 1 грн/л виросла ціна на ці ж види пального на WOG.

Бензин не змінив свої цінові показники, але газ виріс на 1 грн/л у всіх досліджуваних мереж, окрім "Укрнафти".

Найдорожча ціна на пальне, зафіксована у досліджуваних мережах, це ціна на ДП+ в Socar – 80,99 грн/л.

Нагадаємо:

До кінця тижня ціна дизельного пального на АЗС може зрости о 80 грн/л при нинішніх 70-74 грн/л, надалі є передумови для зростання до 90 грн/л, а бензин незначно подорожчає.