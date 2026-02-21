Генераторний попит: у січні імпорт бензину в Україну збільшився на 70%

У січні імпорт бензину зріс на 70% порівняно з відповідним періодом минулого року.

Про це інформує профільне видання enkorr.

"На початку року імпорт бензину зазвичай зменшується через скорочення продажів на АЗС і накопичені грудневі запаси. Січень 2026 року позначився тим, що постачання з-за кордону до минулорічного січня зросли на 70%. Ключові причини: відсутність Кременчука і генераторний попит", – пише видання.

Йдеться, що у грудні компанії не робили великих запасів перед підвищенням акцизу. Адже не було розуміння, чи діятимуть штрафи за продаж безспиртового бензину з нового року.

Ясність у цьому питанні з'явилася тільки 10 лютого, коли Верховна Рада фактично дозволила продаж безалкогольного бензину до 1 липня 2026 року.

Втім, деякі оператори ринку почали готуватися ще у грудні. У січні обсяги імпорту E5 та E7 зросли з 7,5 тис. т до 12,4 тис. т, інформує enkorr. Найбільший обсяг припав на UPG – 11,6 тис. т, що приблизно відповідає місячній реалізації мережі.

За даними видання, основні обсяги бензину в січні надходили з західного напрямку, оскільки цінова перевага виробників з Литви, Польщі й Німеччини порівняно з південними постачальниками зберігається.

Найбільшим продавцем бензинів був ORLEN. Минулого місяця компанія постачила 50 тис. т з Литви й 20,5 тис. т з Польщі.

Ще 22 тис. т німецького бензину виробництва PCK привезли Unimot і Select Energy. Загалом з Заходу на початку року було імпортовано 103 тис. т палива проти 107 тис. т у грудні.

З Румунії й Молдови було імпортовано 54 тис. т бензину виробництва OMV Petrom і Rompetrol, на 2% менше порівняно з останнім місяцем минулого року.

У січні відновилися постачання палива з Греції, три партії загальним обсягом 3,4 тис. т виробництва Hellenic Petroleum надійшли наприкінці місяця.

За 15 днів імпорт з усіх напрямків зріс на 71% порівняно з аналогічним періодом січня, до 106,6 тис. т, при цьому на грецький бензин припало 20% обсягів, йдеться в аналітиці.

Зазначається, що маркером підвищеного попиту на початку року стало збільшення кількості імпортерів. У січні число компаній, що завозили високооктанове паливо, збільшилося з 88 до 97. Таке різноманіття постачальників востаннє спостерігалося наприкінці 2024 року, коли ринок готувався до підвищення акцизів.

