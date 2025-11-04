В окремих регіонах України 5 листопада обмежуватимуть споживання електрики

5 листопада в окремих регіонах України будуть застосовуватись заходи обмеження споживання електроенергії.

Про це повідомляє "Укренерго".

"Причина запровадження обмежень – наслідки масованих російських ракетно-дронових атак на енергооб'єкти", – пояснили в компанії.

Час і обсяг застосування обмежень будуть такими:

ГРАФІКИ ПОГОДИННИХ ВІДКЛЮЧЕНЬ

• з 07:00 до 21:00 – обсягом від 1 до 2 черг

ГРАФІКИ ОБМЕЖЕННЯ ПОТУЖНОСТІ

• з 07:00 до 22:00 – для промислових споживачів

"Увага! Час та обсяг застосування обмежень можуть змінитись. Стежте за інформацією на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні", – наголосили в "Укренерго".

Довідка. Споживачі кожної області, які не належать до переліку об'єктів критичної інфраструктури, розділені на 6 черг (груп). Застосування обмежень до трьох черг означає, що для половини споживачів у кожному регіоні діють графіки погодинних відключень. Чотири черги – обмеження до 70% споживачів у кожній області.

Коли обленерго застосовують одну чергу графіків відключень – це 4 години обмежень на добу, дві черги – 8 годин обмежень, три черги – 12 годин обмежень, чотири черги – понад 12 годин обмежень.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що в окремих регіонах України 4 листопада погодинні відключення будуть з 08:00 до 11:00 та з 15:00 до 22:00 – обсягом від 0,5 до 1,5 черги.

Графіки обмеження потужності – також з 08:00 до 11:00 та з 15:00 до 22:00 – для промислових споживачів.

Згодом стало відомо, що 4 листопада період застосування заходів обмеження електроенергії, що діяли в окремих регіонах, буде збільшений через складну ситуацію в енергосистемі.