У суботу діятимуть обмеження електроенергії для бізнесу
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У суботу 1 березня застосовуватимуть обмеження потужності для промисловості та бізнесу.
Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".
Як зазначають у повідомленні, обмеження застосовуватимуть у такі години:
- 14:00 – 20:00
Відключень для побутових споживачів не передбачають.
Причиною введення обмежень є пошкодження енергообʼєктів після російських обстрілів.
Нагадаємо:
У Києві, Київській та Дніпропетровській областях запровадили аварійні відключення світла.