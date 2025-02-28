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У суботу діятимуть обмеження електроенергії для бізнесу

Володимир Тунік-Фриз — 28 лютого, 18:27
У суботу діятимуть обмеження електроенергії для бізнесу
GETTY IMAGES

У суботу 1 березня застосовуватимуть обмеження потужності для промисловості та бізнесу.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

Як зазначають у повідомленні, обмеження застосовуватимуть у такі години:

  • 14:00 – 20:00

Відключень для побутових споживачів не передбачають.

Причиною введення обмежень є пошкодження енергообʼєктів після російських обстрілів.

Нагадаємо:

У Києві, Київській та Дніпропетровській областях запровадили аварійні відключення світла.

електроенергія енергетика Світло

Світло

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