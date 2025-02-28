У суботу діятимуть обмеження електроенергії для бізнесу

У суботу 1 березня застосовуватимуть обмеження потужності для промисловості та бізнесу.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

Як зазначають у повідомленні, обмеження застосовуватимуть у такі години:

14:00 – 20:00

Відключень для побутових споживачів не передбачають.

Причиною введення обмежень є пошкодження енергообʼєктів після російських обстрілів.

Нагадаємо:

У Києві, Київській та Дніпропетровській областях запровадили аварійні відключення світла.