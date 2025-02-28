Енергетики запровадили аварійні відключення світла у деяких регіонах
У Києві, Київській та Дніпропетровській областях запровадили аварійні відключення світла.
Про це повідомляє пресслужба ДТЕК.
"За командою Укренерго у місті Києві, Київській та Дніпропетровській областях застосовуються екстрені відключення", - йдеться у повідомленні.
Водночас причину застосування обмежень не називають. Енергетики додали, що у разі змін оперативно про це повідомлять.
Згодом "Укренерго" повідомило, що причина посилення заходів обмеження – наслідки російських атак на енергооб’єкти.
"Першочергово будуть відключатися промислові споживачі та бізнес. Обмеження для побутових споживачів не застосовуються, окрім аварійних ситуацій", - йдеться у повідомлені оператора.
Нагадаємо:
Зранку 28 лютого енергетики вже вводили екстрені відключення у деяких регіонах України.