Енергетики запровадили аварійні відключення світла у деяких регіонах

У Києві, Київській та Дніпропетровській областях запровадили аварійні відключення світла.

Про це повідомляє пресслужба ДТЕК.

"За командою Укренерго у місті Києві, Київській та Дніпропетровській областях застосовуються екстрені відключення", - йдеться у повідомленні.

Водночас причину застосування обмежень не називають. Енергетики додали, що у разі змін оперативно про це повідомлять.

Згодом "Укренерго" повідомило, що причина посилення заходів обмеження – наслідки російських атак на енергооб’єкти.

"Першочергово будуть відключатися промислові споживачі та бізнес. Обмеження для побутових споживачів не застосовуються, окрім аварійних ситуацій", - йдеться у повідомлені оператора.

Нагадаємо:

Зранку 28 лютого енергетики вже вводили екстрені відключення у деяких регіонах України.