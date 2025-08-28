Головний нафтовий термінал РФ втратить 50% експорту через атаки українських дронів

Російський нафтовий експортний термінал Усть-Луга працюватиме на рівні близько 350 000 барелів на день у вересні, або приблизно на половину своєї звичайної потужності, після пошкодження трубопровідної інфраструктури в результаті атак українських дронів.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на джерела.

Проблеми в Усть-Лузі виникли після ударів дронів по насосній станції Унеча в Брянській області Росії на початку серпня. Унеча є ключовим транзитним пунктом для нафти, що прямує до Усть-Луги.

Удари також вплинули на потоки через трубопровід «Дружба», який постачає нафту до Білорусі, Словаччини та Угорщини. Словаччина заявила в четвер, що початкові поставки через трубопровід відновлено в тестовому режимі.

Який саме трубопровід було пошкоджено невідомо, але ремонтні роботи тривають, при цьому чіткого графіка повного відновлення немає.

За словами джерел, падіння пропускної здатності Усть-Луги призведе до перенаправлення обсягів нафти до російських портів Приморськ і Новоросійськ. Це може допомогти обмежити втрати від експорту.

Нагадаємо:

Командувач Сил безпілотних систем України Роберт "Мадяр" Бровді підсумував результати операції проти нафтопереробних заводів та нафтогонів РФ.

За його словами, на 23 серпня українські дрони завдали ударів щонайменше по чотирьох великих об’єктах на території Росії:

14 серпня – Лукойл Волгоградський НПЗ (колишній Сталінград), повідомляється про зупинку роботи.

18 серпня – нафтоперекачувальна станція "Дружба" у Нікольському, Тамбовська область. Росіяни заявили про відновлення за 48 годин, однак підтверджень запуску немає.

20 серпня – Новошахтинський НПЗ у Ростовській області. Пожежа там триває вже понад 60 годин і станом на 23 серпня продовжує збільшувати площу.

21 серпня – ще одна станція нафтогону "Дружба" в Унечі, Брянська область. За повідомленнями, об’єкт горів масштабно, а відновити його пообіцяли за 5 діб.