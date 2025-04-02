Гендиректор МАГАТЕ хоче стати генсеком ООН

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі підтвердив, що серйозно розглядає можливість балотування на посаду генерального секретаря ООН у 2026 році.

Про це пише Lanacion.

"Це все, що я можу сказати на цей час", — заявив він під час виступу в Аргентинській раді з міжнародних відносин (CARI).

За його словами, офіційний процес висування кандидатів почнеться наприкінці 2025 року, коли Генеральна Асамблея ООН відкриє прийом заявок.

Гроссі також прокоментував роботу Ради безпеки ООН, зазначивши, що вона перебуває у стані "паралічу".

"Якби в нас була Рада Безпеки, яка працювала б ідеально, очевидно, не було б тих конфліктів, які в нас є", — наголосив він.