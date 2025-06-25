Третій український виробник біометану вийшов на європейський ринок

ТОВ "Городище-Пустоварівська аграрна компанія" (ГОПАК), що входить до агрохолдингу "Галс Агро", у вівторок, 24 червня, вперше експортувало біометан власного виробництва.

Про це повідомило галузеве видання ExPro.

Таким чином "Галс Агро" стала третім експортером біометану, приєднавшись до VitAgro та МХП. "Галс Агро" – український холдинг, що спеціалізується на виробництві зернових, цукру, вирощуванні індички та виробництві м'ясопродуктів.

Група також займається виробництвом електроенергії з відновлюваних джерел енергії, має чотири біогазові комплекси у Київській та Чернігівській областях. Загальна проєктна потужність становить 14,7 МВт генерації "зеленої" електроенергії.

За інформацією видання, компанія експортувала майже 73 тис кубометрів біометану, що зберігався в українських ПСГ, газотранспортною системою через Угорщину. Покупцем біометану стала німецька Uniper.

Нагадаємо:

В Україні ще три заводи готуються розпочати виробництво біометану.

ПрАТ "Оріль Лідер", що входить до агроіндустріального холдингу МХП та має біометановий завод, 11 лютого експортувала 27,4 тис. куб м біометану, ставши другою українською компанією, що здійснила експорт біометану.