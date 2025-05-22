В Україні три нові заводи вироблятимуть дефіцитний біометан

В Україні ще три заводи готуються розпочати виробництво біометану.

Про це заявив голова правління ГС "Біоенергетична асоціація України" Георгій, повідомляє Укрінформ.

"Чотири заводи вже працюють і почали експорт біометану до Європи, ще три - завершують переведення обладнання із виробництва біогазу на біоетанол і почнуть виробництво найближчим часом", - сказав Гелетуха.

За його словами, наразі у Європі спостерігаються так звані "проблеми росту" ринку біометану, але загалом ринок дефіцитний і в його учасників є бажання купувати український біометан.

Нагадаємо:

Станом на січень 2025 року в Україні працювали три біометанових заводи.

Мова йде про ПрАТ "Оріль Лідер", що входить до агроіндустріального холдингу МХП та має біометановий завод.

ТОВ "Вітагро Енерджі", що входить до агрохолдингу Vitagro.

Крім цих двох компаній, біометан також виробляв "Галс Агро".