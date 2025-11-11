Фігуранти "Мідаса" передали Чернишову $1,2 мільйона та €100 тисяч – НАБУ

Правоохоронці задокументували, як учасники корупційної схеми в енергетиці передавали кошти колишньому віцепрем'єр-міністру України, якого у внутрішньому спілкуванні називали Че Гевара.

Про це повідомляє НАБУ і САП.

Йдеться, що загалом зафіксовано передачу 1,2 млн доларів США та майже 100 тис. євро готівкою — безпосередньо в офісі або у медичній клініці, що належала одному з учасників злочинної організації.

За даними правоохоронців, останню суму — 500 тис. доларів США — було передано вже дружині Че Гевари після того, як він сам став підозрюваним НАБУ і САП у корупційних злочинах.

Як випливає з відеоматеріалу НАБУ, фігурант "Шугармен" жалівся, що не хоче "Че Геварі" віддавати "красиві" купюри.

"З цією його поведінкою, Че Гевари маю на увазі, не хочеться йому красиві давати", – казав він.

Також в матеріалі йдеться, що "Шугармен" узгоджував з "Карлсоном" – керівником злочинної оргнанізації – видачу коштів "Че Геварі".

Нагадаємо:

Фігуранти розслідування НАБУ під прикриттям посадовців відмивали десятки мільйонів доларів з оператора української атомної енергетики "Енергоатом".

За даними НАБУ, схема відмивання коштів доволі примітивно та цинічно: якщо приватний бізнес хотів працювати (продавати товари чи надавати послуги) з "Енергоатомом", то він мав заплатити від 10% до 15% відкату. Відмовляєшся – не отримуєш оплату та "вилітаєш" зі списку постачальників.

Такий механізм учасники між собою називали "шлагбаум": ти або ділишся маржею, або стоїш перед зачиненими дверима.

Організатором схеми був бізнесмен, співвласник "Кварталу-95" та колишній партнер президента Зеленського Тимур Міндіч (фігурує у матеріалах НАБУ під прізвиськом "Карлсон"), який буквально за декілька годин до обшуків НАБУ встиг виїхати з країни.

Також обшуки 10 листопада пройшли у вже колишнього міністра енергетики Германа Галущенка (на записах НАБУ фігурує під прізвиськом "Професор" або "Гера"), який за даними співрозмовників ЕП досі зберігає свій вплив на енергетику країни через чинну міністерку енергетики Світлану Гринчук та багатьох менеджерів цього відомства, яких він особисто розставляв на місця перед звільненням у липні 2025 року.

За інформацією НАБУ, діяльність офісу з "відмивання коштів", яку очолював чоловік на прізвисько "Шугармен", контролював фігурант розслідування під прізвиськом "Карлсон", тобтоблизький до президента Зеленського бізнесмен Тимур Міндіч.

Під прізвиськом "Шугармен", ймовірно, мають на увазі одного з братів Цукерманів – Михайла або Олександра.

Керування схемою Міндіч здійснював зі своєї квартири на вулиці Грушевського.