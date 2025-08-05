Енергетики ДТЕК потрапили під обстріл на Донеччині: наслідки

Енергетики ДТЕК знову потрапили під обстріл у Донецькій області.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

"Наші колеги потрапили під обстріл у Донецькій області під час виконання ремонтних робіт. Від вибуху дрона пошкоджено робочу машину", - йдеться в повідомленні.

У ДТЕК зазначили, що енергетики не постраждали.

Нагадаємо:

За перші 6 місяців 2025 року енергетики ДТЕК відремонтували 1441 енергооб'єкт, пошкоджений через бойові дії. Це майже стільки ж, скільки було відновлено за весь 2024 рік.

17 червня Росія атакувала підрозділ ДТЕК у Дніпропетровській області, двоє енергетиків поранені.

19 червнявнаслідок російської атаки під час виконання службових обов'язків загинув працівник "Херсонобленерго".