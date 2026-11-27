Росія атакувала інфраструктуру Вінниччини та Кіровоградщини
фото: ДСНС
Внаслідок атаки росіян в ніч на 27 листопада у Вінницькій області було пошкоджено енергетичний та залізничний інфраструктурні об'єкти.
Про це повідомила начальниця Вінницьуої ОВА Наталя Заболотна.
""Внаслідок нічної ворожої атаки на Вінниччині пошкоджено об'єкти енергетичної та залізничної інфраструктури. На щастя, постраждалих немає", -
Вона додала, що всі служби працюють над ліквідацією наслідків.
У ДСНС повідомили, що ворог також атакував критичну інфраструктуру Кіровоградської області. Внаслідок обстрілу виникла пожежа, яку рятувальники загасили.
Нагадаємо:
У п'ятницю, 27 листопада, у частині областей цілодобово діятимуть планові відключення електроенергії.
Економічні підсумки дня у вашій пошті
Я погоджуюся на створення особистого кабінету для керування розсилкою та отримання листів від "Економічної правди". Відписатися від розсилки можна будь-коли.