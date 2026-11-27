Внаслідок атаки росіян в ніч на 27 листопада у Вінницькій області було пошкоджено енергетичний та залізничний інфраструктурні об'єкти.

Про це повідомила начальниця Вінницьуої ОВА Наталя Заболотна.

""Внаслідок нічної ворожої атаки на Вінниччині пошкоджено об'єкти енергетичної та залізничної інфраструктури. На щастя, постраждалих немає", -

Вона додала, що всі служби працюють над ліквідацією наслідків.

У ДСНС повідомили, що ворог також атакував критичну інфраструктуру Кіровоградської області. Внаслідок обстрілу виникла пожежа, яку рятувальники загасили.

Нагадаємо:

У п'ятницю, 27 листопада, у частині областей цілодобово діятимуть планові відключення електроенергії.