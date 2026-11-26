Росія втратила майже 20 трлн рублів через війну проти України

Російська влада за 5 років війни з Україною витратила на військові потреби на 43,6 трлн рублів більше, ніж могла б витратити в мирний час.

Про це пише російське видання "Новая газета Европа".

За основу журналісти взяли рівень оборонних витрат 2017 року. Вони припустили, що без підготовки до війни ці витрати зростали б не швидше за інфляцію в 4%, яку очікували ЦБ та уряд.

Близько 25 трлн рублів із цієї суми припало на виплати людям. Це зарплати військовим, бонуси та страховки військовим та їхнім сім'ям, соціальні видатки та пенсії, а також зарплати працівникам оборонних підприємств.

Ці гроші пішли на споживання, тому видання не вважає їх втраченими, хоча вони й розганяють інфляцію.

Натомість решту – 18,6 трлн рублів – видання відносить до непродуктивних витрат, які втрачені для економіки. Це фінансування державного оборонного замовлення понад довоєнну норму, включаючи вже знищене озброєння та те, що тільки їде на фронт або чекає свого часу.

"Танк, який ще не згорів, – це вже втрата добробуту, бо він не приносить користі людям. Неважливо, згорів танк чи все ще цілий", – пояснює економістка Татьяна Міхайлова.

За оцінкою Інституту висхідних економік Банку Фінляндії (BOFIT), у 2023 році 25% приросту російського ВВП припадало на військовий сектор, у 2024-му– 30%, а у 2025-му – вже 95%.

У першій половині 2026 року приріст ВВП був майже на рівні статистичної похибки, і його забезпечили галузі, пов'язані виключно з війною.

Без внеску військових галузей накопичене зростання російського ВВП за п'ять років становило б близько 5,2% проти фактичних 9,4%.

Якби не було війни та санкцій, економіка, за оцінкою видання на основі довоєнних прогнозів, зросла б на 9,7%, причому цивільні галузі не втратили б працівників і капітал.

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