Група компаній "Блумі", якій належить бренд "Сніжна Панда", припиняє виробництво в Україні після російських атак, що знищили виробничі приміщення та обладнання.

Про це компанія повідомила на сторінці "Сніжної Панди" у Facebook.

За її даними, напередодні підприємство зазнало п'ятої атаки. Люди не постраждали, однак виробниче обладнання відновити неможливо.

"Виробниче обладнання, на жаль, не підлягає відновленню", – йдеться у заяві.

Рішення про припинення виробництва стосується всіх п'яти брендів групи: "Сніжна Панда", "Ніжний дотик", Zoo Zoo, Helper та Helper Professional.

Довідка. "Сніжна Панда" виробляла санітарно-гігієнічну продукцію, зокрема туалетний папір, паперові рушники, паперові і вологі серветки.

Нагадаємо:

12 листопада "Кернел" оголосив про зупинку всіх восьми олійноекстракційних заводів через масовані російські удари по підприємствах харчової промисловості. Компанія також призупинила закупівлю насіння для переробки.