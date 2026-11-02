У частині Києва зупинився електротранспорт
Вранці 2 листопада через відсутність напруги у частині Києва не курсує електротранспорт.
Джерело: "Київпастранс" у соцмережах
Дослівно: "Через відсутність напруги в енергосистемі тимчасово призупинений рух електротранспорту на Борщагівській лінії швидкісного трамвая. просп. Відрадному, просп. Берестейському, вулицях Гарматній, Вадима Гетьмана, Олени Теліги, Данила Щербаківського, Володимирській, Святошинській, Стеценка, ст. м "Шулявська".
Про відновлення руху та подальші зміни в роботі громадського транспорту буде повідомлено додатково".
Деталі: Додатково повідомляється, що через відсутність електропостачання тимчасово призупинено рух фунікулера.
Оновлено: Рух трамваїв №№ 1, 2, 3, 14, 15 відновлено о 08:55, курсування з відхиленням від графіка.