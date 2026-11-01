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У Києві запровадили екстрені відключення світла через російські обстріли – ДТЕК

Володимир Тунік-Фриз — 1 листопада, 10:00
У Києві запровадили екстрені відключення світла через російські обстріли – ДТЕК

Українська правда

У Києві 1 листопада запровадили екстрені відключення електроенергії через постійні російські обстріли енергосистеми.

Джерело: ДТЕК

Деталі: За повідомленням компанії, енергетики працюють над відновленням пошкодженого обладнання, коли це дозволяє безпекова ситуація.

У ДТЕК запевнили, що роблять усе можливе, аби якнайшвидше відновити електропостачання в оселях киян.

Нагадаємо: Увечері в суботу В Оболонському районі Києва уламки російського дрона впали на території торгівельного центру, постраждала 12-річна дівчинка.

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енергетика

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