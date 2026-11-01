У Києві запровадили екстрені відключення світла через російські обстріли – ДТЕК
У Києві 1 листопада запровадили екстрені відключення електроенергії через постійні російські обстріли енергосистеми.
Джерело: ДТЕК
Деталі: За повідомленням компанії, енергетики працюють над відновленням пошкодженого обладнання, коли це дозволяє безпекова ситуація.
У ДТЕК запевнили, що роблять усе можливе, аби якнайшвидше відновити електропостачання в оселях киян.
Нагадаємо: Увечері в суботу В Оболонському районі Києва уламки російського дрона впали на території торгівельного центру, постраждала 12-річна дівчинка.