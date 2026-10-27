Регулятор впроваджує винагороду за економію електроенергії у пікові години

Споживачі електроенергії зможуть отримувати винагороду за гнучке використання електроенергії – перенесення електроспоживання з пікових годин на періоди меншого навантаження.

Про це повідомляє Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

Комісія схвалила проєкт змін до Правил роздрібного ринку електричної енергії, спрямований на впровадження європейських механізмів управління попитом та "розширення можливостей споживачів отримувати винагороду за гнучке використання електроенергії".

"Йдеться, зокрема, про перенесення електроспоживання з пікових годин на періоди меншого навантаження. За зміну графіка або обсягів споживання відповідно до умов договору з агрегатором споживач зможе отримувати винагороду", – говориться у повідомленні.

Працюватиме цей механізм через агрегаторів — учасників ринку, які об'єднують можливості окремих споживачів для управління попитом на електроенергію.

При цьому змінювати електропостачальника не потрібно, зауважили у НКРЕКП.

Для участі в управлінні попитом споживач матиме два окремі договори: з електропостачальником — на постачання електричної енергії, а з агрегатором — на участь в управлінні попитом та отримання відповідної винагороди.

"Підприємство зможе переносити частину виробничих процесів на години меншого навантаження, а домогосподарство — змінювати графік роботи електроприладів. Якщо такі зміни відповідають умовам договору з агрегатором, споживач зможе отримати за них винагороду", – говориться у повідомленні.

Для енергосистеми це можливість зменшувати навантаження в пікові години, ефективніше використовувати наявні потужності та підтримувати баланс між виробництвом і споживанням електроенергії, наголосили у НКРЕКП.

Проєкт постанови також визначає правила взаємодії споживачів з агрегаторами, умови договорів, порядок розрахунків та інформування.

Зміни розроблено на виконання закону у межах імплементації європейського енергетичного законодавства.

Проєкт постанови буде оприлюднено на офіційному вебсайті НКРЕКП для зауважень і пропозицій та проведення відкритого обговорення.

Нагадаємо:

Раніше НКРЕКП ухвалила рішення, яке дасть змогу ширше залучати генеруючі потужності Києва та області до підтримання стабільної роботи енергосистеми.

Раніше повідомлялося, що в Україні змінилися правила роздрібного ринку електричної енергії: захист споживачів під час відключення та відновлення електропостачання посилили.

Також НКРЕКП змінила механізм визначення ціни, за якою постачальники купуватимуть електроенергію у приватних домогосподарств із сонячними генеруючими установками.

Раніше повідомлялося, що з 1 жовтня діятимуть нові правила відключення електропостачання, які, зокрема, визначають, коли боржники не платитимуть за подальше відновлення електропостачання.