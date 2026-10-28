Винагорода за підтримку енергетики: в Укренерго розповіли, як діє новий механізм

У компанії Укренерго розповіли, як власники генерації можуть отримувати оплату за підтримку української енергосистеми.

Про це йдеться у повідомленні НЕК "Укренерго".

Для цього передбачено механізм надання допоміжної послуги із забезпечення резервів заміщення, яку закуповує НЕК "Укренерго".

"Він передбачає закупівлю послуг через аукціони, участь у яких можуть брати власники генеруючих установок після виконання необхідних технічних і договірних вимог", – зазначили у компанії.

Укренерго пропонує долучитися до надання послуг – це дозволить ефективніше використовувати наявні генеруючі потужності, забезпечувати додаткову підтримку енергосистеми та отримувати дохід від їхньої роботи.

Укренерго

Власники генеруючих установок мають зв'язатися з Укренерго та надати інформацію про тип установки, її потужність, дані приєднання тощо. Компанія інформуватиме про найближчий аукціон, терміни подання актів та оплати.

На аукціоні спочатку обирають найдешевші пропозиції, поки не покриють потребу. "Вашу пропозицію можуть прийняти частково", – зазначено у повідомленні.

Укренерго

"Сума виплати залежить від підтвердженого обсягу послуги. Перемога у аукціоні сама по собі не означає автоматичну оплату", зауважили у компанії.

Укренерго перевірить отримані дані і документи та підпише акт за відсутності зауважень, після чого здійснить оплату.

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