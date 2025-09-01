"ЕКУ" протестувала поставку електроенергії від дочірньої компанії з Молдови

Державний енерготрейдер "Енергетична компанія України" ("ЕКУ") вперше здійснив імпорт електроенергії через власну молдовську компанію ECU EAST S R L.

Про це пише профільне видання Expro.

Поки було поставлено тестові 3 МВт-год з Молдови у липні.

Загалом, у липні 2025 року "Енергетична компанія України" імпортувала 26 тис. МВт-год, з Молдови, Угорщини, Словаччини та Польщі.

Нагадаємо:

У 2024 році повідомлялося, що державний енерготрейдер "Енергетична компанія України" готувався до створення дочірньої компанії у Словаччини