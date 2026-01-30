Графіки відключень: у Yasno відповіли на найпоширеніші запитання

Певної кількості будинків може не бути у графіку відключень електроенергії, адже нові графіки складаються "з нуля", а у один і той самий будинок може бути у двох графіках через те, що у ньому дві фази.

Про це написав у Facebook генеральний директор Yasno Сергій Коваленко.

"Перехід на тимчасові графіки всім дався непросто. Але ми вже чотири роки в повномасштабці, мені здається, "просто" вже не існує як поняття. Ми помітили три основних питання, що задають нам та колегам. Тож хочу дати короткі відповіді на них", – написав він.

Так, він пояснив, чому трапляється так, що у графіках немає певної адреси.

"Роботу над новими графіками колеги починали з нуля. Тобто ці графіки в принципі побудовані зовсім по-іншому, ніж попередні. Якщо в стабілізаційних ми мали якесь розуміння: ці лінії можна перемкнути і вони ще працюватимуть, а ці – мають якийсь запас по потужності, то зараз все знову вперше", – пояснив Коваленко.

"Ви не уявляєте, скільки на мережах обмежень і аварій. Тому довелося брати "чистовий" перелік адрес (або як ми його називаємо – адреску) і наносити все спочатку. Через це якась кількість будинків поки що може не бути присутня в графіку", – зазначив він.

Буває, що графік не співпадає з тим, як насправді вимикають.

"Хоч колеги й робили пробні перемикання, за одну добу зробити все бездоганно – дуже складно. На сайті ДТЕК Київські електромережі існує форма, куди можна подати заявку", – пояснив керівник компанії.

Він додав, що адреса оновлюється регулярно, "тому є всі шанси, що в найближчому оновленні вашу проблему відремонтують".

Якщо немає світла, а за графіком мало би бути, то є ймовірність, що сталася локальна аварія. Коваленко радить у такому разі звернуться до ОСББ/ЖЕК, щоб вони перевірили прибудинкові мережі та за необхідності подали заявку.

Якщо за адресою – два графіки, це сталося тому, що у будинку дві фази. У значної кількості житлових будинків є дві фази, це зроблено для стабільності постачання електрики, розповів він також.

Це технічна особливість підключення. Колеги з ОСР працюють над тим, щоб в усіх сервісах залишити тільки один графік, пояснив Коваленко.

"Тимчасові графіки – це спроба приборкати хаос і дати хоч якусь можливість планування. Проте аварії ніхто не скасовував. А на носі ще й морози", – зазначив Коваленко.

"Тому бережіть себе, бережіть енергосистему – не вмикайте в розетку все підряд одразу після того, як з'явиться світло", – порадив він.

Нагадаємо:

Раніше генеральний директор Yasno Сергій Коваленко у подкасті "Хроніки економіки" розповів, що Україна наразі здійснює імпорт електроенергії на максимальному рівні доступних потужностей.