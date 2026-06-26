Росіяни атакували енергетику у пʼяти областях

Внаслідок російського масованого удару – на ранок є нові знеструмлення у пʼяти областях країни.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

Мова про: Полтавську, Харківську, Херсонську, Запорізьку і Дніпропетровську області.

"Там, де це наразі дозволяють безпекові умови, вже розпочаті аварійно-відновлювальні роботи. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше заживити усіх абонентів", – йдеться у повідомленні.

Споживання електроенергії тримається на рівні сезонних показників. Сьогодні, 26 червня, станом на 09:30, його рівень був таким самим, як попереднього дня.

Енергетики просять перенести активне користування електроенергією на 10:00-16:00, з 18:00 до 22:00 споживання електроенергії просять обмежити.

Нагадаємо:

Окупанти ударили ракетами та дронами по промислових об'єктах у Полтавській області, внаслідок чого відбулося часткове відключення електроенергії.