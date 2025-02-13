Другий рівень захисту енергооб’єктів завершено на 90% – Агентство відновлення

В Україні захист енергетичних об'єктів другого рівня, над якими працює Агентство відновлення, завершено практично на 90%.

Про це розповів голова Агентства відновлення Сергій Сухомлин в інтерв’ю Укрінформу.

Він зазначив, що Агентство працює над захистом 22 підстанцій, зокрема, встановлено близько 46 елементів другого рівня захисту на 22 підстанціях. Також триває встановлення 22 елементів третього рівня захисту на тих самих підстанціях.

"Захист об'єктів 2-го рівня завершено практично на 90%. Що стосується захисту енергооб’єктів 3-го рівня - від ракет, то варто нагадати, що минулого року було зафіксовано 62 удари ракетами та "Шахедами" по тих об'єктах, над убезпеченням яких працювало Агентство. І жоден трансформатор не був пошкоджений ворогом", - наголосив Сухомлин.

За його даними, на проєкти другого і третього рівнів захисту виділено лише 2 млрд грн, однак ці об'єкти дуже дорогі, тому Агентство паралельно працює над зниженням вартості проєктів.

Нагадаємо:

Другим рівнем захисту забезпечено 69 підстанцій НЕК "Укренерго" станом на 10 січня , ще на 13 тривають роботи.

Крім того, розпочалося будівництво укриттів третього рівня, які мають захистити 22 підстанції від ракетних ударів.