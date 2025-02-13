Второй уровень защиты энергообъектов завершен на 90% - Агентство восстановления

В Украине защита энергетических объектов второго уровня, над которыми работает Агентство восстановления, завершена практически на 90%.

Об этом рассказал глава Агентства восстановления Сергей Сухомлин в интервью Укринформу.

Он отметил, что Агентство работает над защитой 22 подстанций, в частности, установлено около 46 элементов второго уровня защиты на 22 подстанциях. Также продолжается установка 22 элементов третьего уровня защиты на тех же подстанциях.

"Защита объектов 2-го уровня завершена практически на 90%. Что касается защиты энергообъектов 3-го уровня - от ракет, то стоит напомнить, что в прошлом году было зафиксировано 62 удара ракетами и "Шахедами" по тем объектам, над обеспечением безопасности которых работало Агентство. И ни один трансформатор не был поврежден врагом", - подчеркнул Сухомлин.

По его данным, на проекты второго и третьего уровней защиты выделено всего 2 млрд грн, однако эти объекты очень дорогие, поэтому Агентство параллельно работает над снижением стоимости проектов.

Напомним:

Вторым уровнем защиты обеспечено 69 подстанций НЭК "Укрэнерго" по состоянию на 10 января, еще на 13 продолжаются работы.

Кроме того, началось строительство укрытий третьего уровня, которые должны защитить 22 подстанции от ракетных ударов.