РФ атакувала енергосистему "Укрзалізниці": відновлення триває

Вночі російські дрони атакували енергетичну інфраструктуру "Укрзалізниці".

Про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниця".

У ніч проти 23 липня енергетична інфраструктура "Укрзалізниці" стала ціллю атаки російських ударних дронів. Під удар потрапили об’єкти у Сумській та Полтавській областях.

Наслідком атаки стали пошкодження енергетичних потужностей, однак на більшості дільниць постачання вже вдалося відновити. На окремих ділянках ще тривають ремонтні роботи.

"Щиро дякуємо колегам-залізничникам за оперативне реагування та швидке відновлення", – заявили в "Укрзалізниці".

Зазначається, що внаслідок удару ніхто не постраждав. Рух поїздів здійснюється за графіком.

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Процедури контрактування, що дають старт виробництву 100 нових пасажирських вагонів для "Укрзалізниці", завершені.

АТ "Укрзалізниця" планує у 2025-му скоротити щонайменше 25% адміністративно-управлінського персоналу, або понад 500 посад.