РФ атакувала енергосистему "Укрзалізниці": відновлення триває
Вночі російські дрони атакували енергетичну інфраструктуру "Укрзалізниці".
Про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниця".
У ніч проти 23 липня енергетична інфраструктура "Укрзалізниці" стала ціллю атаки російських ударних дронів. Під удар потрапили об’єкти у Сумській та Полтавській областях.
Наслідком атаки стали пошкодження енергетичних потужностей, однак на більшості дільниць постачання вже вдалося відновити. На окремих ділянках ще тривають ремонтні роботи.
"Щиро дякуємо колегам-залізничникам за оперативне реагування та швидке відновлення", – заявили в "Укрзалізниці".
Зазначається, що внаслідок удару ніхто не постраждав. Рух поїздів здійснюється за графіком.
Нагадаємо:
Процедури контрактування, що дають старт виробництву 100 нових пасажирських вагонів для "Укрзалізниці", завершені.
АТ "Укрзалізниця" планує у 2025-му скоротити щонайменше 25% адміністративно-управлінського персоналу, або понад 500 посад.