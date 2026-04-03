Україна оцінить перспективи видобутку геотермальної енергії на Закарпатті

АТ "Укргазвидобування" у березні за результатами тендеру замовило компанії Teverra LLC (США) науково-технічні послуги для пілотного геотермального проєкту на Закарпатті за 42 тис. фунтів стерлінгів, або 2,34 млн грн.

Про це пишуть "Наші гроші" з посиланням на "Прозорро".

До 16 червня проведуть комплексну оцінку перспектив реалізації пілотного геотермального проєкту в Солотвинській западині зі складанням звіту попереднього техніко-економічного обґрунтування (Pre-feasibility Study) та перевірки якості (Assurance review) геологічних та технічних результатів, отриманих під час виконання грантового проєкту Великої Британії Geothermal Ukraine – An Empowering Change for Good: Making Difference in Technology for Rapid Deployment.

Геотермальна енергетика – це промислове отримання теплової та електричної енергії з гарячих джерел, термальних підземних вод.

Дослідження охоплюють ділянки в межах діючих спеціальних дозволів на користування надрами та прилеглих територій. Солотвинське родовище розташоване на східній околиці Солотвина в Тячівському районі. Липчанська площа розташована навколо Хуста в Хустському районі.

Двох дешевших на 7% учасників (ДочП "Західукргеологія" ПрАТ "НАК "Надра України" та Renascent Energy Management LLC (США) відхилили за неусунення недоліків за добу. Вони не підтвердили, що мають працівників необхідної кваліфікації та аналогічний досвід.

За даними сайту Teverra LLC, компанія обслуговує енергетичну галузь, пропонуючи інноваційні підземні рішення, розробляючи передові технології, надаючи консалтингові послуги та виконуючи глобальні проєкти для забезпечення сталого низьковуглецевого енергетичного балансу.

Головним виконавчим директором компанії є Рендал Вічук.

Галузь видобутку природного газу в Україні у 2025 році отримала 14,26 млрд грн чистого прибутку, що майже вп'ятеро менше, аніж роком раніше (69,0 млрд грн).