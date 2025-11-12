Українська правда
Дальнобійні санкції: ССО уразили стратегічний нафтохімічний завод РФ

Володимир Тунік-Фриз — 12 листопада, 12:07
Дальнобійні санкції: ССО уразили стратегічний нафтохімічний завод РФ
Фото ілюстративне
Getty Images
В ніч на 12 листопада підрозділи Deep Strike Сил спеціальних операцій успішно уразили нафтохімічного підприємства "Ставролен" у Ставропольському краї Росії.

Джерело: ССО, Генштаб ЗСУ

Деталі: Зазначається, що своєї цілі досягли кілька дронів ССО. Влучання, зокрема, підтверджують місцеві жителі в соціальних мережах. Водночас місцева влада заявляє про загорання внаслідок падіння уламків.

У Генштабі зазначають, що цей завод у місті Будьоновськ має повний цикл переробки вуглеводневої сировини та випускає полімери для виробництва композитних матеріалів, корпусних деталей, ущільнень та ізоляції для різного роду техніки армії РФ. Серед іншого виробляє і складові частини до БпЛА.

Дальнобійні санкції: ССО уразили стратегічний нафтохімічний завод РФ
