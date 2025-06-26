Нафта зростає на тлі скорочення запасів у США

Ціни на нафту зростають другий день поспіль. Падіння запасів у США та побоювання навколо Близького Сходу підтримали Brent і WTI.

Про це повідомляє Reuters.

Ціни на нафту в четвер вранці демонструють незначне зростання: Brent подорожчала на 0,2% до 67,83 долара, а WTI — на 0,3% до 65,12 долара за барель. Після зростання майже на 1% у середу, ринок відіграв частину втрат, пов’язаних з геополічною напругою.

За даними Управління енергетичної інформації США, запаси сирої нафти скоротилися на 5,8 млн барелів, що значно перевищило прогнози аналітиків. Запаси бензину також несподівано знизились на 2,1 млн барелів. При цьому попит на бензин досяг найвищого рівня з грудня 2021 року.

Аналітики ANZ зазначають, що увага ринку після деескалації конфлікту між Ізраїлем та Іраном знову зосередилася на фундаментальних факторах, включаючи сезонне зростання споживання в США.

Паралельно глава "Роснефть" Ігор Сєчін заявив, що ОПЕК+ може прискорити збільшення видобутку. Інвестори також уважно стежать за перемир’ям на Близькому Сході та переговорами між США та Іраном.

Нагадаємо:

Ціни на нафту у вівторок різко знизилися до найнижчого рівня за останній тиждень після заяви Дональда Трампа про перемир’я між Ізраїлем та Іраном.