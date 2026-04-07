Нафта відреагувала на закритий Ормуз напередодні ультиматуму Трампа Ірану

Ціни на нафту продовжили зростання, оскільки наближався встановлений США крайній термін для Ірану відкрити Ормузьку протоку, інакше його "буде ліквідовано", тоді як президент США Дональд Трамп пригрозив віддати наказ про удари по іранських мостах і електростанціях.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Ф'ючерси на нафту Brent зросли на 1,74 долара, або на 1,6%, до 111,51 долара за барель, тоді як ф'ючерси на американську нафту West Texas Intermediate додали 3,45 долара, або на 3,1%, до 115,86 долара за барель.

Трамп пригрозив обрушити на Тегеран "пекло", якщо той не виконає його вимогу до вівторка, і не відкриє протоку, через яку зазвичай транспортується близько п'ятої частини світових поставок нафти, якщо угоди не буде досягнуто.

У відповідь на американську пропозицію, передану через посередника Пакистан, Тегеран відкинув припинення вогню і заявив, що необхідне постійне завершення війни, а також відкинув тиск із вимогою відкрити протоку.

Відмова Ірану від американської пропозиції про припинення вогню зберігає високу напругу і залишає дипломатію буквально на волосині, сказала старша ринкова аналітикиня Phillip Nova Пріянка Сачдева.

"Нафта утримує зростання, тому що ризик бойових дій більше не є теоретичним. Атаки на енергетичні та судноплавні активи тривають, і трейдери побоюються, що навіть якщо війна закінчиться, пошкодження інфраструктури можуть вивести барелі з ринку на місяці, а не на дні", — сказала вона.

Експорт із кількох країн-виробників у Перській затоці вже різко впав через обмежені потоки через Ормузьку протоку.

Іранські сили фактично закрили протоку після початку ударів США та Ізраїлю 28 лютого.

