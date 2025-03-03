Нафта відреагувала на зростання виробництва у Китаї

Ціни на нафту зросли у понеділок, 3 березня, оскільки позитивні виробничі дані з Китаю призвели до відновлення оптимізму щодо попиту на паливо.

Про це повідомляє Reuters.

Ціни на нафту Brent піднялися на 36 центів, або 0,5%, до $73,17 за барель, американська нафта West Texas Intermediate коштувала $70,1 за барель, що на 34 центи, або 0,5%, більше за попередній показник.

Ціни зросли після офіційних даних у суботу, які показали, що виробнича діяльність Китаю за лютий зросла найшвидшими темпами за три місяці, оскільки нові замовлення й більші обсяги закупівель призвели до значного зростання виробництва.

Інвестори очікують на щорічне засідання парламенту Китаю, яке розпочнеться 5 березня, щодо подальших заходів для підтримки його зруйнованої економіки.

Ринковий аналітик IG Тоні Сикамор зазначив, що одним із можливих чинників зростання цін було те, що "виробничий PMI Китаю NBS повернувся на територію розширення на вихідних".

Однак він попередив, що економічні перспективи країни можуть бути не надихаючими, оскільки черговий раунд мит ​​на експорт до США має розпочатися 4 березня.

Аналітики Goldman Sachs сприйняли ці дані дещо позитивніше, зазначивши, що вони вказують на стабільну або трохи кращу економічну активність у Китаї на початку 2025 року, хоча запровадження додаткових 10% тарифів США може спричинити заходи у відповідь.

Загальні настрої покращилися після саміту в неділю, де європейські лідери продемонстрували сильну підтримку президенту України Володимиру Зеленському й пообіцяли зробити більше, щоб допомогти його нації, лише через два дні після того, як президент США Дональд Трамп посварився з ним, і Зеленський скоротив візит до Вашингтона.

"Незрозуміло, де зараз стоять США, через що мирна угода здається більш віддаленою, ніж тиждень тому, — заявили аналітики ING на чолі з Уорреном Паттерсоном у своїй записці. — Це змінює надії енергетичного ринку на послаблення санкцій".

Крім того, атаки на російські нафтопереробні заводи (НПЗ), що тривають, викликали занепокоєння щодо експорту нафтопродуктів, як повідомляється, на іншому заводі в російському місті Уфа.

Нагадаємо:

Нафта подешевшала 28 лютого, прямуючи до свого першого місячного падіння з листопада, оскільки невизначеність щодо глобального економічного зростання та попиту на паливо через тарифні погрози Вашингтона і подальші ознаки економічного спаду в США переважили занепокоєння щодо пропозиції.