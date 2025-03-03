Нефть отреагировала на рост производства в Китае

Цены на нефть выросли в понедельник, 3 марта, поскольку положительные производственные данные из Китая привели к восстановлению оптимизма относительно спроса на топливо.

Об этом сообщает Reuters.

Цены на нефть Brent поднялись на 36 центов, или 0,5%, до $73,17 за баррель, американская нефть West Texas Intermediate стоила $70,1 за баррель, что на 34 цента, или 0,5%, больше предыдущего показателя.

Цены выросли после официальных данных в субботу, которые показали, что производственная деятельность Китая за февраль выросла самыми быстрыми темпами за три месяца, поскольку новые заказы и большие объемы закупок привели к значительному росту производства.

Инвесторы ожидают ежегодное заседание парламента Китая, которое начнется 5 марта, относительно дальнейших мер для поддержки его разрушенной экономики.

Рыночный аналитик IG Тони Сикамор отметил, что одним из возможных факторов роста цен было то, что "производственный PMI Китая NBS вернулся на территорию расширения на выходных".

Однако он предупредил, что экономические перспективы страны могут быть не вдохновляющими, поскольку очередной раунд пошлин на экспорт в США должен начаться 4 марта.

Аналитики Goldman Sachs восприняли эти данные несколько позитивнее, отметив, что они указывают на стабильную или немного лучшую экономическую активность в Китае в начале 2025 года, хотя введение дополнительных 10% тарифов США может вызвать ответные меры.

Общие настроения улучшились после саммита в воскресенье, где европейские лидеры продемонстрировали сильную поддержку президенту Украины Владимиру Зеленскому и пообещали сделать больше, чтобы помочь его нации, всего через два дня после того, как президент США Дональд Трамп поссорился с ним, и Зеленский сократил визит в Вашингтон.

"Непонятно, где сейчас стоят США, из-за чего мирное соглашение кажется более отдаленной, чем неделю назад, - заявили аналитики ING во главе с Уорреном Паттерсоном в своей записке, - Это меняет надежды энергетического рынка на ослабление санкций".

Кроме того, продолжающиеся атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) вызвали беспокойство относительно экспорта нефтепродуктов, как сообщается, на другом заводе в российском городе Уфа.

Напомним:

Нефть подешевела 28 февраля, направляясь к своему первому месячному падению с ноября, поскольку неопределенность относительно глобального экономического роста и спроса на топливо из-за тарифных угроз Вашингтона и дальнейшие признаки экономического спада в США перевесили беспокойство относительно предложения.