Ціни на нафту знижуються на тлі погроз Трампа про можливі мита для покупців російського

Ціни на нафту знизилися в понеділок, попри заяви Дональда Трампа про можливість введення нових тарифів для покупців російської нафти.

Про це пише Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent подешевшали на 0,4% до 72,46 дол за барель, а WTI втратила 0,5% і торгувалася по 69,03 дол.

Президент США заявив, що може запровадити мита в розмірі 25%-50%, якщо вважатиме, що Москва заважає йому завершити війну в Україні.

"Ринок або не вірить у погрози Трампа, або вважає їх ще одним кроком до торговельної війни, що вдарить по глобальній економіці", – прокоментував аналітик IG Тоні Сікамор.

Тим часом ОПЕК+ планує з квітня поступово збільшувати видобуток, а Саудівська Аравія може знизити ціни на нафту для Азії до тримісячного мінімуму. Іран уже скорегував вартість своєї нафти, встановивши ціну на 3,95 дол вище за середню в Омані/Дубаї.